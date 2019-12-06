شكرا لقرائتكم كارتيرون يضع خطة مواجهة أول أغسطس فى محاضرة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خطة مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولى، التى ستجمع الفريقين، مساء غداً، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد كارتيرون على هامش مران اليوم المحاضرة الخاصة بالمباراة، وذلك لشرح خطته للاعبين فى مباراة أول أغسطس الأنجولى.