شكرا لقرائتكم سموحة يواجه العبور فى كأس مصر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فعلى ستاد الإسكندرية وفى الثالثة عصرا يستضيف سموحه نظيره العبور بالقليوبية فى لقاء سهل نسبيا لأبناء الإسكندرية الذين نجحوا فى الفوز على طلائع الجيش مؤخرا ببطولة الدورى بهدفين مقابل هدف وهو ما أثلج صدور الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن .
من المقرر أن يستعين حسام حسن بعمر صلاح في مركز حراسة المرمى بدلا من الهاني سليمان الذى شارك مع الفريق فى كل المباريات بالدورى، كما سيعود أحمد حسن مكى لقيادة هجوم الفريق فى ظل اعتماد المدير الفنى على الكاميرونى لوانجا وحسام حسن، بالإضافة لتجربة الليبى محمد الترهونى وإسلام الفأر فى منطقة الوسط فى ظل حاجة العميد لتجهيز لاعبى الدكة تحسبا لأى أمر جديد خلال المباريات المقبلة.
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