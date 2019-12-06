شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستضيف الترسانة فى دور الـ32 لكأس مصر بـ" بتروسبورت " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الجمعة، إنبى مع الترسانة بإستاد بتروسبورت في الخامسة مساء ، في دور الـ 32 بكأس مصر .

حيث يدخل إنبى المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استطاعوا الفوز فى اخر مبارياتهم بالدورى على الزمالك بهدفين مقابل هدف وهو ما جعل حلمى طولان المدير الفنى للفريق يقرر الإفراج على المكافأت ،ومن المتوقع أن يخوض إنبى المباراة بالتشكيلة الأساسية التى يشارك بها فى الدورى نظرا لإعتماد المدير الفنى على عدد من اللاعبين صغار السن ويهدف إلى تعويدهم على اللعب بشكل أساسى .

فى المقابل يدخل الترسانة المباراة بمعنويات مختلفة بعد التعاقد مع محمد صلاح كمديرا فنيا للفريق بصحبة جهازه المعاون بالكامل وبالرغم من موقف الفريق الصعب بجدول القسم الثانى حيث يحتل المركز الاخير برصيد نقطتين ، إلا أن الفريق يخوض المباراة ويأمل فى محو الصورة السيئة التى خلفها فى الدورى على أمل الإنطلاق من مباراة بتروجت فى الجولة السابعة للدورى المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.