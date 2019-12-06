شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرسم الليلة خطة مواجهة أول أغسطس الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خطة مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولى، التى ستجمع الفريقين، مساء غداً، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد كارتيرون على هامش مران اليوم المحاضرة الخاصة بالمباراة، وذلك لشرح خطته للاعبين فى مباراة أول أغسطس الأنجولى.

وتولى كارتيرون مهمة قيادة الزمالك عقب إقالة الصربى ميتشو، من قيادة الفريق بعد الهزيمة التى تلقها الأبيض من مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية ليتذيل الأبيض المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.