سموحه يواجه العبور على ستاد الاسكندرية فى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق سموحه على ستاد الإسكندرية نظيره فريق العبور بالقليوبية في دور الـ 32 بكأس مصر . ويعتبر اللقاء سهل نسبيا لأبناء الإسكندرية الذين نجحوا فى الفوز على طلائع الجيش مؤخرا ببطولة الدورى بهدفين مقابل هدف وهو ما أثلج صدور الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن . Advertisements من المقرر أن يستعين حسام حسن بعمر صلاح في مركز حراسة المرمى بدلا من الهاني سليمان الذى شارك مع الفريق فى كل المباريات بالدورى، كما سيعود أحمد حسن مكى لقيادة هجوم الفريق فى ظل اعتماد المدير الفنى على الكاميرونى لوانجا وحسام حسن، بالإضافة لتجربة الليبى محمد الترهونى وإسلام الفأر فى منطقة الوسط فى ظل حاجة العميد لتجهيز لاعبى الدكة تحسبا لأى أمر جديد خلال المباريات المقبلة.

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