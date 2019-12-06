شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعقد مساء اليوم الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى، والذى سيحضره حكم المباراة الرواندى لويس هاكيزيمانا، حيث سيشهد الاجتماع الفنى تحديد الزى الرسمى للفريقين فى المباراة، وموعد دخول كلا الفريقين لملعب المباراة.

ويلتقى الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، فى التاسعة من مساء غدا السبت، على ستاد الأهلى "السلام سابقا، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك، المركز الرابع فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بثلاثة نقاط، ويأتى أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.