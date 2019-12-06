جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-12-2019 والقنوات الناقلة

تُستأنف منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة 6-12-2019 بثلاث مواجهات ساخنة لأبطال عرب ضمن الجولة الثانية.

البداية ستكون مع الرجاء البيضاوي عندما يحل ضيفًا على فيتا كلوب الكونجولي في مجموعة الموت (D)، على أن تكون قمة مباريات اليوم بين الأهلي المصري والهلال السوداني والمقرر لها في القاهرة بنفس توقيت مباراة الترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري.

وفي انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الأهلي والهلال، سيفتتح ملعب لا سيراميكا (المدريجال سابقًا) منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، عندما يستضيف صاحبه “فياريال” فريق الهنود الحمر “أتلتيكو مدريد”، في لقاء سيحمل عنوان لقاء “الجريحان” بعد تعرض كلاهما للخسارة في الجولة الماضية أمام فالنسيا وبرشلونة – على الترتيب -.

ومما لا شك فيه، ستصيب الحيرة عشاق كرة القدم مساء اليوم الجمعة ما بين مُتابعة مباريات دوري أبطال أفريقيا أو متابعة مباراة قمة الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي بين الإنتر وروما على ملعب الأول “جوزيبي مياتزا”.

إليكم جدول جميع مباريات اليوم الجمعة 6-12- 2019

المباراة موعد المباراة المناسبة فيتا كلوب – الرجاء الرياضي الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة D الأهلي – الهلال الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة B الترجي الرياضي – شبيبة القبائل الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة D فياريال – أتلتيكو مدريد الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني ، الجولة 16 انتر ميلان – روما Advertisements الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 15 أياكس أمستردام – فيليم 2 تيلبورغ الساعة 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 16 فنربخشة – غينتشلاربيرليغي الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 14 اتحاد بن قردان – النادي الإفريقي الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التونسي، الجولة 11 إنبي – الترسانة الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش كأس مصر، دور الــ 32

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الإنتر وروما على بي إن سبورتس الرابعة

تنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا على بي إن سبورتس الأولى والثانية

تنقل مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد على بي إن سبورتس الثالثة

تنقل مباراة كأس مصر بين إنبي والترسانة على قناة أون سبورت المصرية

جميع المباريات المحلية تنقل على القنوات الأرضية في بلدانها