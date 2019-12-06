جدول هدافي دوري أبطال أفريقيا في موسم 2019-2020

بدأ الصراع على لقب هداف دوري أبطال أفريقيا في موسم 2019-2020 بشكل مُبكر بتسجيل المهاجم السوداني “محمد الضي” لثنائية في الجولة الأولى أمام بلاتينيوم ضمن المجموعة الثانية، ليقود فريق الهلال لتحقيق الفوز 1/2 في أمدرمان.

في اليوم التالي من الجولة الأولى، انضم إلى محمد الضي المهاجم الكونجولي “جاكسون موليكا” الذي يتخذ من الأسطورة لوا لوا مثلاً أعلى له، بعدما أحرز ثنائية في شباك الزمالك من أصل ثلاثة أهداف صنعهم “باتو كابانجو”.

واستعاد المهاجم التونسي المُخضرم “ياسين الشيخاوي” بريقه المفقود حين سجل هدف الفوز الوحيد للنجم الساحلي أمام الأهلي.

وسجل النجم التونسي أنيس البدري مع الترجي أمام الرجاء، وسجل بديع أووك للوداد أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الأمر الذي يعطي إشارة واضحة لمحبي هذه البطولة أن المنافسة على لقب الهداف سوف تشهد حضورًا قويًا للعرب.

إليكم جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا

القائمة لا تشمل الأهداف المُسجلة في المراحل التأهيلية، حيث يَمنح الكاف لقب الهداف بناء على الأهداف التي يُسجلها كل لاعب بدءًا من مرحلة دور مجموعات دور الـ16.

“الجدول محدث بعد كل جولة من جولات دور المجموعات ومباريات ربع ونصف النهائي والنهائي”

اللاعب ???????? النادي ???? عدد الأهداف ⚽️ + التمريرات الحاسمة ???? محمد الضي ???????? الهلال – السودان 2 جاكسون موليكا ???????? تي بي مازيمبي – الكونجو الديمقراطية 2 إبراهيم واتارا ???????? الترجي الرياضي – تونس 1 + (1 تمريرات حاسمة) توفيق عدادي ???????? شبيبة القبائل – الجزائر 1 ماوريسيو أفونسو ???????? ماميلودي صنداونز – جنوب أفريقيا 1 بديع أووك ???????? الوداد البيضاوي – المغرب 1 أنيس البدري ???????? الترجي الرياضي – تونس 1 + (1 تمريرات حاسمة) ياسين الشيخاوي ???????? النجم الساحلي – تونس 1 ماديشا ???????? ماميلودي صنداونز – جنوب أفريقيا 1 مكهوليسي ???????? ماميلودي صنداونز – جنوب أفريقيا 1 مبوتو ???????? تي بي مازيمبي – الكونجو الديمقراطية 1 موابي ???????? زيسكو يونايتد – زامبيا 1 باسينسا مابولولو ???????? بيريميرو دي أجوستو– أنجولا 1 نيفير تيجيري ???????? بلاتينيوم – زيمبابوي 1 عبد الكريم زاوري ???????? Advertisements اتحاد العاصمة – الجزائر 1 ؟ ؟ ؟

جدول هدافي المراحل التأهيلية

أهداف لا تُحتسب في الصراع النهائي على لقب الهداف (نفس نظام دوري أبطال أوروبا)