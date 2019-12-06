رياضة | ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسبانى، عن مقارنته الممتدة منذ سنوات مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، على هامش تتويج الأسطورة الأرجنتينية بجائزة أفضل لاعب فى العالم "البالون دور" السادسة فى تاريخه منذ أيام قليلة.

وقال ميسي عقب تتويجه بالجائزة حول مقارنته بكريستيانو رونالدو :" لا يمكن تحديد أفضل لاعب في العالم اعتمادًا فقط على الأهداف، أنا صانع ألعاب، ولست هدافًا".

ويعيش ليونيل ميسي فترة مميزة على المستوي الفردي مع برشلونة مما جعله يفوز بالجوائز مثل الأفضل فى العالم هذا العام من الاتحاد الدولى لكرة القدم، وفاز ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب فى العالم هذا العام بعد حصوله على 46 صوت وجاء ثانياً المدافع الهولندى لفريق ليفربول فيرجيل فان دايك برصيد 38 صوت وحل فى المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والذى حصل على 36 صوت.

ويستمر الصراع على الجوائز بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو منذ 11 عام على الفوز بالافضل فى العالم كل عام ولكن يتفوق ليوميل ميسي على نظيره رونالدو بالفوز هذا العام.