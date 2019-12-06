عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد هزيمة برايتون.. أرسنال يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 42 عاما

الجمعة 6 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

سقط فريق أرسنال، من جديد فى فخ الهزيمة بالدوري الإنجليزي، بالخسارة من ضيفه برايتون، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "الإمارات"، فى ختام مباريات الجولة 15 من البريميرليج.



سجل هدف أرسنال الوحيد، المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، فى الدقيقة 50، بينما أحرز هدفى برايتون أدم ويستر ونيال موباى فى الدقيقتين 36 و 80.

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ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن الجانرز فشل فى تحقيق الفوز خلال أخر 9 مباريات فى جميع المسابقات، وهو الذى لم يحصل منذ عام 1977، عندما لم يحقق الفوز فى 10 مباريات.

وفشل أرسنال فى تحقيق الفوز، خلال 7 مباريات على التوالى فى الدوري الإنجليزي، والتاسعة بجميع المسابقات، إذ يرجع أخر فوز للجانرز، على بورنموث يوم 6 أكتوبر الماضى، بهدف نظيف.

وتوقف رصيد أرسنال عند 19 نقطة فى المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد برايتون للنقطة 18 فى المركز الثالث عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذى يتصدره ليفربول برصيد 43 نقطة.