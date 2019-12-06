شكرا لقرائتكم اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يُعقد مساء اليوم الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى، والذى سيحضره حكم المباراة الرواندى لويس هاكيزيمانا، حيث سيشهد الاجتماع الفنى تحديد الزى الرسمى للفريقين فى المباراة، وموعد دخول كلا الفريقين لملعب المباراة.
ويلتقى الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، فى التاسعة من مساء غدا السبت، على ستاد الأهلى "السلام سابقا، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
ويحتل الزمالك، المركز الرابع فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بثلاثة نقاط، ويأتى أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأول أغسطس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.