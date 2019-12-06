شكرا لقرائتكم اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعقد مساء اليوم الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى، والذى سيحضره حكم المباراة الرواندى لويس هاكيزيمانا، حيث سيشهد الاجتماع الفنى تحديد الزى الرسمى للفريقين فى المباراة، وموعد دخول كلا الفريقين لملعب المباراة.

ويلتقى الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، فى التاسعة من مساء غدا السبت، على ستاد الأهلى "السلام سابقا، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.