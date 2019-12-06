شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يشكر الزمالك وينشر نسبة فوز أعلى مما حققه فى 13 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الصربى ميتشو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، الشكر لكل من تعامل معهم خلال فترة عمله فى مصر.

وأعرب عن امتنانه بالفترة التى قضاها مع الزمالك وأوضح فى تغريدة عبر تويتر: "أفتخر بالرحلة التى مرينا بها ولن تنسى على الإطلاق."

وتابع: "أشعر بالامتنان حقًا لكل اللاعبين وفريق العمل وإدارة الزمالك، كان لى الشرف العمل معكم وأتمنى لكم جميعا كل التوفيق."

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ونشر ميتشو ملخصا لمسيرته مع الزمالك والتى امتدت إلى 13 مباراة فقط، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادلا وحيدا وخسر فى ٤، بنسبة فوز تصل إلى 64.1%؜.

ويبدو أن ميتشو أخطأ فى حساب النسبة حيث من المفترض أن يتم قسمة عدد مرات الفوز على إجمالى المباريات ووقتها سيصبح الناتج 61.5%؜ وليس 64.1% كما أعلن المدرب.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك، أعلن إقالة ميتشو بعد خسارتين متتاليتين أمام إنبى فى الدورى، ثم مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا، وجاء الفرنسى باتريس كارتيرون بدلاً منه.







