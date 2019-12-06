شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى والهلال السوداني اليوم 6 / 12 / 2019 بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الاهلى في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، أختباراً كروياً هاما عندما يواجه الهلال السوداني بإستاد السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يخوضها الأهلي تحت شعار "الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل" لنصف النهائي البطولة بعدما خسر الاهلي في الجولة الأولى من النجم الساحلي بتونس بهدف نظيف في الجولة الأولى.

طاقم تحكيم مباراة الاهلي الهلال السواني

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة .

15 الف مشجع في مباراة الاهلي والهلال السوداني

يحضر مباراة الليلة 15 ألف مشجع حصل الاهلي على موافقة بتواجدهم في مدرجات إستاد السلام.

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نتائج جيدة للاهلي مع فايلر

يدخل الاهلي مباراة الليلة بقيادة مدربه المُتميّز رينيه فايلر الذى لم يخسر معه الفريق سوى مباراة واحدة أمام النجم الساحلي ولظروف يراها كثير من الأهلاوية أنها خارجة عن إرادة الجهاز الفني بعدما طرد الحكم البتسواني بوندو أيمن أشرف في الدقيقة 13.

الاهلي يستعيد قفشة والشناوي ورمضان

يعول الاهلي في مباراة الليلة على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية ويستعيد الفريق جهود أكثر من لاعب منحهم فايلر راحة في لقاء بني سويف الأخير بالكأس الذى فاز فيه الأهلي 3/1 يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد مجدي قفشة ، أجاي ، رمضان صبحي ، عمرو السولية.

الاهلي يفقد أيمن أشرف في مباراة الهلال

فيما يفقد الفريق جهود أيمن اشرف للطرد في لقاء النجم الساحلي.