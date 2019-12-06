عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رينار فخور بإنجازه مع المنتخب السعودي في خليجي 24

الجمعة 6 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعرب الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية، عن فخره بتأهل فريقه لنهائي بطولة "خليجي 24"، بعدما أطاح بقطر من نصف النهائي، الخميس.



وتغلب "الأخضر" السعودي على قطر بهدف دون رد، ليضرب موعدا مع البحرين يوم الأحد المقبل، في المباراة النهائية.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، رينار: "أهنئ اللاعبين والجهاز الفني والاتحاد السعودي والهيئة العامة للرياضة، حيث أشعر بفخر شديد بهذا الانتصار، الذي أهديه لكافة السعوديين، هيا بنا إلى النهائي".

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وبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بخسارة مفاجئة أمام الكويت بنتيجة 1-3، قبل الفوز في كافة مبارياته التالية على حساب البحرين، عمان وقطر.

كما تحدث المدرب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، قائلا: "كانت مواجهة صعبة ولم تكن الأجمل بالنسبة لنا، حيث كنا بحاجة لنكون أكثر انضباطية داخل أرض الملعب".

وأكمل: "على الرغم من ذلك، استطعنا الحد من خطورة المنافس، لم نحسم اللقب حتى الآن، لذا فإن تفكيرنا منصب الآن على المباراة النهائية ضد البحرين".

وفي ختام تصريحاته، أشار رينار إلى النقص الحاد الذي عانى منه المنتخب السعودي في المباراة بسبب كثرة الإصابات، لكنه أثنى على التزام اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء بكافة التعليمات التي وجهت لهم.