شكرا لقرائتكم البطولة الإفريقية لسيدات السلة تنطلق اليوم بمشاركة الأهلى وسبورتنج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم منافسات البطولة الأفريقية لأندية كرة السلة سيدات ، و التى تقام فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجارى ، باستاد القاهرة .

يشارك فى البطولة من مصر ناديى الأهلى و سبورتنج ، بجانب أندية فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق، وإنتر كلوب الأنجولى، والثنائى النيجيرى المحارب الجوى، ووزارة جبل النار، وأى سى بى ماكمومينو الكونغولى، وفاب الكاميرونى، وأنيرجى البنينى، وموانى الكينى .

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ويتولى منصب مدير البطولة خالد القوضى عضو مجلس إدارة الاتحاد بعد اعتذار محمد عبد المطلب.