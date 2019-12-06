البطولة الإفريقية لسيدات السلة تنطلق اليوم بمشاركة الأهلى وسبورتنج...

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جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم منافسات البطولة الأفريقية لأندية كرة السلة سيدات ، و التى تقام فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجارى ، باستاد القاهرة .
يشارك فى البطولة من مصر ناديى الأهلى و سبورتنج ، بجانب أندية فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق، وإنتر كلوب الأنجولى، والثنائى النيجيرى المحارب الجوى، ووزارة جبل النار، وأى سى بى ماكمومينو الكونغولى، وفاب الكاميرونى، وأنيرجى البنينى، وموانى الكينى .
ويتولى منصب مدير البطولة خالد القوضى عضو مجلس إدارة الاتحاد بعد اعتذار محمد عبد المطلب.
ومن المقرر أن يحضر المنافسات رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة السلة وسكرتير عام الاتحاد ، و كذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للعبة .
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