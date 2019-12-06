شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الأفريقية لأندية السلة سيدات بمشاركة الأهلى وسبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات البطولة الأفريقية لأندية كرة السلة سيدات والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجارى باستاد القاهرة .

يشارك فى البطولة من مصر ناديى الأهلى و سبورتنج ، بجانب أندية فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق، وإنتر كلوب الأنجولى، والثنائى النيجيرى المحارب الجوى، ووزارة جبل النار، وأى سى بى ماكمومينو الكونغولى، وفاب الكاميرونى، وأنيرجى البنينى، وموانى الكينى .

ويتولى منصب مدير البطولة خالد القوضى عضو مجلس إدارة الاتحاد بعد اعتذار محمد عبد المطلب ؟.

ومن المقرر أن يحضر المنافسات رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة السلة وسكرتير عام الاتحاد و كذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للعبة .