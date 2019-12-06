شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه السعودية وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب مصر لكرة الصالات نظيره السعودى، وديا اليوم الجمعة بالسعودية فى إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب فى الفترة من 28 يناير إلى 8 فبراير المقبل، على أن تقام الودية الثانية غدا السبت بين الفريقين.

وتضم بعثة منتخب الصالات كلا من هشام صالح مديرا فنيا ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا إداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش اخصائي علاج طبيعي و14 لاعبا هم :جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وإبراهيم عوض ووابراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى.. و يغيب عن صفوف المنتخب هذه الرحلة كل من عبده الأشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للإصابة بالإضافة إلى الاربعة المحترفين في الإمارات.