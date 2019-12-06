مدرب قطر حزين لوداع “خليجي 24”

أعرب الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، عن حزنه واستيائه لفشل فريقه في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24).

جاء تصريحات سانشيز عقب هزيمة قطر من السعودية بهدف دون رد في المربع الذهبي للبطولة الخليجية.

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قال سانشيز ” دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام المرمى السعودي، ودفاعه القوي الذي لعب دورًا كبيرًا في حرماننا من تسجيل أي هدف في مرماه”.

وأضاف “المنتخب السعودي أغلق المساحات وكان يدافع بعشرة لاعبين وبدفاع قوي طوال شوطي اللقاء ونجح في التصدي للفرص التي أتيحت لنا”.

وأوضح “كانت لنا فرص في العارضة والقائم ولم ننجح في التسجيل وهذه الأمور تحدث في كرة القدم”.