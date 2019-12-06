أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، الخميس، إقالة ماركو سيلفا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
جاء ذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها إيفرتون أمس الأربعاء من ليفربول بهدفين لخمسة أهداف في الجولة الخامسة عشر للدوري المحلي (البريميرليغ).
ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “نوّد الإعلان عن إقالة مدربنا ماركو سيلفا من تدريب الفريق لسوء النتائج التي حققها مع الفريق”.
ولم يكشف النادي في بيانه عن هوية المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة.
وتولى سيلفا تدريب إيفرتون في مايو من العام الماضي قادمًا من واتفورد، وأنهى الفريق الموسم الأول تحت إشرافه في المركز العاشر.
وبعد مرور 15 جولة من الموسم الحالي للدوري، يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة، محققًا أربع انتصارين وتعادلين وتسع هزائم، بينما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 43 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خماسية ليفربول.. إيفرتون يطيح بمدربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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