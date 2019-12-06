الحمدان: السعودية ستقاتل من أجل لقب خليجي 24

أبدى عبد الله الحمدان لاعب المنتخب السعودي، سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، بعد الفوز على المنتخب القطري صاحب الأرض 1 / صفر.

وقال الحمدان في تصريحات صحفية بعد المباراة : “سعيد جدا بالهدف الذي سجلته في شباك قطر و الذي منحنا التأهل للنهائي ، واعتقد اننا استحققنا الفوز على منتخب قطر القوي الذي كان ندا شرسا وصعبا خلال اللقاء ولكن الحمد لله استطعنا ان نتخطاه لنتأهل إلي المباراة النهائية والمنافسة على الكأس”.

وأضاف :”سنسعى للتتويج بلقب خليجي 24 من اجل اسعاد جماهيرنا، وسوف نبذل قصارى جهدنا أمام منتخب البحرين من اجل الحصول على الكأس”.

وأشاد الحمدان بالجهد الكبير الذي قدمه زملاؤه في المباراة مؤكدا أن الجميع كان علي قدر المسؤولية، واستطعنا ان نحقق الفوز عن جدارة بعد مستوى رائع ومميز.

واختتم اللاعب حديثه قائلاً: “نامل أن يحالفنا التوفيق في المباراة النهائية التي ستكون صعبة كونها لا تقبل القسمة على إثنين وسنعمل بكُل قوة من أجل تحقيق الإنتصار و حصد اللقب فنحن بحاجة له من أجل العودة لمنصات التتويج مرة اخرى. ويسعى المنتخب السعودي للفوز باللقب الرابع للبطولة ، بينما يسعى منتخب البحرين للفوز باول القابه في البطولة.