المسؤول الإعلامي لمنتخب قطر: لا أحد قَصر أمام السعودية!

أشاد المسؤول الإعلامي للمنتخب القطري “علي حسن الصلات” بالمردود الطيب الذي قدمه منتخب بلاده أمام نظيره السعودي في قبل نهائي بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، المقامة حاليًا في قطر، مؤكدًا أن الفريق كان يستحق الانتصار لكن لم يحالفه التوفيق.

وخسر منتخب قطر (العنابي) بهدف دون رد أمام المنتخب السعودي يوم الخميس في المربع الذهبي للبطولة على ملعب الجنوب التابع لنادي الوكرة، أحد ملاعب مونديال 2022.

وقال الصلات بعد المباراة “قدمنا مباراة جميلة ولا نريد أن نحمل أي طرف المسؤولية الخسارة، كلنا فريق واحد واللاعبون لم يقصروا ويستحقون التحية ونرفع لهم (العقال)، وهذه هي كرة القدم نقول مبروك للمنتخب السعودي الفوز والتأهل للمباراة النهائية وحظ أوفر لفريقنا”.

وأضاف علي حسن الصلات “أعتقد أن اللاعبين قدموا مردودا جيدا وعاليا، وقدموا كل شيء في الملعب سواء من حيث الفرص أو التحكم في اللعب والاستحواذ ووصلنا أكثر من مرة لمنطقة جزاء منتخب السعودية، لكن هذا هو حال الكرة”.

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أوضح المسؤول الإعلامي للمنتخب القطري “صحيح أنه من الصعب تقبل مرارة الخسارة، لاسيما أن طموحنا كان أكبر من أن نكون طرفا في المباراة النهائية ولكن ما باليد حيلة فقد أبت الكرة ان تزور الشباك”.

وتابع “المنتخب السعودي منتخب كبير ويعتبر من أقوى المنتخبات في القارة ويضم لاعبين مميزين ،قمنا بالضغط عليهم، وسيطرنا وتسيدنا المباراة لكن التوفيق لم يحالفنا”.

وأشاد الصلات بالحضور الجماهيري الكبير من الجماهير القطرية، حيث قال “تحية كبيرة للجماهير الغفيرة التي كانت سندا لنا طول هذه البطولة وليس في مباراة اليوم فقط. كنا نريد إسعادهم ونهديهم كأس البطولة ولكن هذا هو حال كرة القدم”.