فهد شنين يعتذر لجمهور قطر بعد ضياع حلم خليجي 24 أمام السعودية

حرص لاعب المنتخب القطري “فهد شنين” على تقديم الاعتذار للجماهير القطرية عقب الخسارة التي مُني بها الفريق أمام منتخب السعودية بهدف دون رد في الدور قبل النهائي يوم الخميس 5-12-2019، وضياع حلم التتويج بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24) المقامة على الأراضي القطرية حتى يوم الثامن من ديسمبر الجاري.

وقال شنين في تصريحات عقب المباراة: “الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل، أقول لجماهيرنا عذرا على هذه الخسارة التي لم تكن متوقعة ،حيث كنا أفضل بكثير من المنتخب السعودي الذي استغل خطأ دفاعيا وحيدا في بداية المباراة وخطف الفوز لكننا حاولنا العودة اثر ذلك في العديد من المرات و اتيحت لنا فرص حقيقية لكن الحظ لم يحالفنا”.

وأضاف شنين: “فريقنا لا يستحق الخسارة ،كما انني لأول مرة أرى فريقا يضيع الوقت منذ الدقيقة الأولى من اللقاء ،وهي استراتيجية الخصم خلال كامل اللقاء حيث تعمد اللاعبون إضاعة الوقت في مناسبات عديدة بالإضافة الى التكتل الدفاعي الذي كان مبالغا فيه “.

ورفض لاعب المنتخب القطري الحديث عن التحكيم عند سؤاله عن رأيه في أداء الحكم الكويتي احمد خالد العلي الذي ادار المباراة، مؤكدا ان هناك العديد من المختصين القادرين على تقييم مردود طاقم التحكيم في هذه المباراة .