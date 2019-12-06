أهداف مباراة العراق والبحرين في خليجي 24

تغلب منتخب البحرين على منتخب العراق في نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24” بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 5/3، يوم الخميس 5-12-2019، على ملعب نادي السد، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2/2.

وافتتح منتخب العراق التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم “ميمي” من مُتابعة سريعة لتسديدة قوية إثر ركلة حرة مباشرة نفذها “علاء عبد الزهرة” سقطت من حارس البحرين في منطقة الستة ياردات ليحولها ميمي في الشباك ويتلقى بعدها بطاقة صفراء لمبالغته في الاحتفال.

ورد المنتخب البحريني بهدف التعادل في الدقيقة 14 من ركنية نفذها جاسم الشيخ من الجهة اليمنى حولها قلب الدفاع عبد الله الهزاع برأسه داخل الشباك في غياب الرقابة الدفاعية.

وتواصلت الإثارة في الدقائق الأولى من الشوط الأول، حين تمكن إبراهيم بايش من تسجيل الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 18 من إنفراد نتج عن الخروج الخاطيء لحارس المرمى من مرماه للامسك بكرة طولية في العمق أرسلها أحد مدافعي العراق.

وتمكن المنتخب البحريني من تعديل النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب محمد جاسم مرهون، وظل بعدها التعادل 2/2 سيد الموقف في الشوط الثاني والأشواط الإضافية، لينتقل اللقاء لركلات جزاء ترجيحية ابتسمت لمنتخب البحرين بنتيجة 5/3.

أهداف العراق والبحرين

هدف تقدم العراق 1-0

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هدف تعادل البحرين 1-1

هدف تقدم العراق 2-1

هدف تعادل البحرين 2-2

ركلات الجزاء بين العراق والبحرين