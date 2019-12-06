رياضة | مدرب الزمالك يكشف مفاجأة بشأن عبد الله جمعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك يكشف مفاجأة بشأن عبد الله جمعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق، مفاجأة، بأنه صاحب اكتشاف عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر حيث قام باقتراح تلك المسألة علي السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق والذي قام بتطبيقها ليصبح عبد الله جمعة الظهير الأيسر الأساسي للفريق وأحد أبرز عناصره.

تابع أمير عزمي في تصريحات لبرنامج "الملعب مع شلتوت" عبر فضائية الحدث اليوم، إن توقيت دخول المغربي محمد أوناجم جناح الزمالك وسط تركيبة الفريق لم تساعده في إظهار قدارته حيث طالب بالصبر علي اللاعب المغربي.

كما شدد أمير عزمي إنه يطالب بإلغاء قطاع الناشئين بالزمالك في حالة عدم استغلاله بالشكل الأمثل وعن رحيل كهربا عن الزمالك قائلا:"الزمالك خسر اللاعب وهو خسر الزمالك".

ويستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.