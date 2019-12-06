رياضة | عاجل.. أليجري يكشف موعد عودته إلى التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أليجري يكشف موعد عودته إلى التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماسيمليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي السابق عن موعد عودته للتدريب مرة أخرى.

رحيل أليجري عن تدريب يوفنتوس

وكان أليجري قد رحل عن تدريب نادي يوفنتوس قبل مطلع الموسم الحالي ليأتي ماوريسيو ساري ويتولى مهمة تدريب الفريق بدلا منه.

أليجري يكشف عن موعد عودته للتدريب

وقال أليجري في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "سأعود للتدريب في يونيو القادم، لن أنضم لأي نادي قبل الصيف القادم".

وأضاف أليجري: "نعم، أنا أحصل حاليا على دروس في اللغة الأنجليزية هنا في ميلان".

الأندية المرشح أليجري ليتولى مهمة تدريبها

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ويوجد العديد من الأندية التي أكدت التقارير الصحفية أن أليجري مرشح ليتوىل تدريبها أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي أرسنال ونادي بايرن ميونخ.

أقرب الأندية المرشح أليجري لتدريبها

وحسب التقارير الصحفية الإنجليزية فإن نادي مانشستر يونايتد هو أبرز و أقرب الأندية المرشح أن يتولى ماسيمليانو أليجري مهمة تدريبها خلال الفترة القادمة.

إقالة سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تفكر بجدية في إقالة أولي جونار سولشاير مدرب الفريق من عمله بسبب سوء الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

ترتيب نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز السادس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.