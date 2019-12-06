رياضة | أحمد مرتضي منصور يكشف مفاجأة جديدة بشأن أزمة النقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضي منصور يكشف مفاجأة جديدة بشأن أزمة النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ان ناديه لايقف على اي شخص او اي لاعب، مشددا ان الفريق الأبيض قد بتعرض لكبوة لكنه لن يسقط بأي حال من الأحوال.
وقال أحمد مرتضي منصور في تصريحات تلفزيونية اليوم:"الأزمة مع حمدي النقاز في طريقها للحل ولكن اذا أراد الرحيل فالنادي لن يمانع ولكن سيتم حفظ حقوق النادي والبحث عن مصلحته في الأزمة.
وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك بداعي عدم حصوله على راتب آخر 4 شهور له مع الفريق.
وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن رغبة اللاعب في العودة من جديد لصفوف القلعة البيضاء والوصول إلى حل مع الإدارة البيضاء بعد صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق في الأيام الماضية.
وأشار إلى أن اللاعب تراجع عن فكرة إبرام عقد جديد له مع الزمالك ولا مانع لديه في الاستمرار مع الفريق بنفس العقد القديم والذي يصل إلى 425 ألف دولار في الموسم الواحد له مع الفريق بدون إجراء أي تغيير مع الفريق.
وجاء قيام الإدارة بصرف جزء من المستحقات المالية ليدفع اللاعب للعودة من جديد إلى الفريق بعدما تيقن من نوايا المجلس في فتح صفحة جديدة وحل المشاكل والأزمات القئمة بالنادي في الوقت الحالي.
وشدد على أنه لم يتلق عروض رسمية حتى الآن من أي فريق حتى الآن من أي نادي والحديث مجرد عروض شفهية فقط وهو ما دفعه للتفكير في البقاء مع الزمالك خاصة أن الظروف الدراسية لنجلته تمنعه من مغادرة مصر في الوقت الحالي.
ويستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.