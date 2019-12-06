رياضة | أحمد مرتضي منصور يكشف مفاجأة جديدة بشأن أزمة النقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضي منصور يكشف مفاجأة جديدة بشأن أزمة النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ان ناديه لايقف على اي شخص او اي لاعب، مشددا ان الفريق الأبيض قد بتعرض لكبوة لكنه لن يسقط بأي حال من الأحوال.

وقال أحمد مرتضي منصور في تصريحات تلفزيونية اليوم:"الأزمة مع حمدي النقاز في طريقها للحل ولكن اذا أراد الرحيل فالنادي لن يمانع ولكن سيتم حفظ حقوق النادي والبحث عن مصلحته في الأزمة.