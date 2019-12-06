رياضة | تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي مساء الغد الجمعة 6 ديسمبر، النادي الأهلي وضيفه الهلال السوداني، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا, وذلك بملعب القاهرة الدولي.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتدارك خسارة الفريق السابقة ضد النجم الساحلي التونسي في إفتتاح المجموعة، حين خسر الأهلي بنتيجة هدف دون رد في ملعب رادس بالعاصمة تونس.

وكان الهلال قد حقق فوزاً هاماً علي بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابويبمعقله في أم درمان، بنتيجة هدفين مقابل هدف في إفتتاحية المجموعة الثانية.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

وستبدأ المباراة في مساء الغد الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1 بصوت حفيظ دراجي

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

وتنقل المباراة عبر العديد من القنوات المفتوحة، وبيانها كالتالي:

1- قناة ARENA SPORTS - قمر EUTEL SAT - تردد 11512 أفقي – معدل ترميز 3000.

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2- قناة ZIGGO SPORTS - - - قمر ASTRA 1A 1B 2C - تردد 12129عمودي – معدل ترميز 27500.

3- قناة TVP SPORTS - قمر HOT BIRD - تردد 10834 عمودي – معدل ترميز 27500.

4- قناة SPORT 1 HUNGARY - قمر THOR 2/3 - تردد 12034 عمودي وتردد 11727 عمودي – معدل ترميز 28000.

5- قناة SRF Zwei HD – قمر HOR BIRD - تردد 10971 أفقي – معدل ترميز 29700.

6- قناة IDMAN - قمر AZER SPACE 46 E - تردد 11169 أفقي – معدل ترميز 20400.

7- قناة Canal + Sport 1 Afrique – قمر EUTEL SAT W4 - تردد 11785 – معدل ترميز 27500.

8- قناة CBC SPORTS - قمر AZER SPACE 46 E – تردد 11135 أفقي – معدل ترميز 27500.

9- قناة ZDF - قمر HOT BIRD – - تردد 11054 أفقي – معدل ترميز 27500.