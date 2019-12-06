شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف خليفة راموس في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن المسؤولين في ريال مدريد الإسبانى يحضرون عرضا لضم صخرة دفاع نابولى، السنغالى كاليدو كوليبالى، في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يرى في كوليبالى البديل الأمثل على المدى الطويل لقائده المخضرم سيرجيو راموس الذي دخل بالفعل عامه الـ33، والذى سينتهى عقده في صيف العام 2021.

ووفق تصريحات أدلى بها رئيس نادى نابولى، أوريليو دى لورينتيس: «أحب كوليبالى الرجل؛ ولذا رفضت عرضا بقيمة 105 ملايين يورو، لكن الوقت سيأتى حينما سأضطر لبيعه».

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على جانب آخر، كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية عن وجود خلاف بين الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسبانى، مع فلورنتينو بيريز، رئيس الملكى، بشأن تعاقدات الملكى في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن زيدان أبدى رغبته بقوة في التعاقد مع بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ويرى أنه بإمكانه استخراج أفضل ما لدى النجم الفرنسى، خاصة أن الأخير كشف عن رغبته في اللعب تحت قيادة مواطنه في «سانتياجو برنابيو».

أكدت الصحيفة أن هناك خلافا بين زيدان ورئيس ريال مدريد يكمن في أن الأخير يفضل الحصول على نجم توتنهام كريستيان إريكسن بثمن زهيد في يناير، ومن الممكن أن يصبح عقد إريكسن 30 مليون جنيه إسترلينى، بعد فشل السبيرز في تجديد التعاقد مع اللاعب والذى سينتهى في صيف 2020، فيما يتمسك المدرب الفرنسى بضم نجم مانشستر يونايتد.

أضافت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد لا تزال غير مقتنعة بصفقة بول بوجبا، وتعتقد أنه ليس اللاعب المناسب للاستمرار مستقبلاً مع الميرنجى، وهناك مخاوف أخرى بشأن الأجر السنوى للاعب والذى قد يصل إلى 13.6 مليون إسترلينى سنوياً وهو ما يتسبب في أزمة داخل مع نجوم الفريق داخلياً.

فيما يرى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن بول بوجبا القطعة المفقودة لدى فريقه، من أجل الوصول إلى منصات التتويج كما حدث في الولاية الأولى داخل «سانتياجو برنابيو».