شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يستعد في «أديليد» للدفاع عن لقب «أستراليا المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف منظمون أن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثانى عالميًا، سيشارك في النسخة الأولى لبطولة أديليد الدولية للتنس الشهر المقبل قبل الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة. وسيبدأ ديوكوفيتش الاستعدادات الرسمية للموسم الجديد في بطولة مبادلة العالمية في أبوظبى في الفترة بين 19 و21 ديسمبر الجارى وسيمثل صربيا في النسخة الافتتاحية لكأس الاتحاد الدولى للتنس في أستراليا مطلع يناير المقبل.

وبعدها سينتقل ديوكوفيتش، 32 عامًا،، الذي هزم رافاييل نادال ليحقق الرقم القياسى بالفوز بلقب أستراليا المفتوحة للمرة السابعة في وقت سابق هذا العام، إلى أديليد التي تضم منافسات للرجال والسيدات بين يومى 12 و18 يناير.

وفى بطولة السيدات تشارك الأمريكية فينوس وليامز، الفائزة بـ7 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بجانب آشلى بارتى المصنفة الأولى عالميًا، وسيمونا هاليب، وبترا كفيتوفا، وكيكى بيرتنز. وقال أليستر مكدونالد، مدير البطولة، في بيان «نوفاك وفينوس ضمن أساطير لعبتنا، ونتشوق لمشاهدتهم هنا في أديليد».

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وتقام منافسات أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم، في ملبورن بارك من 20 يناير، وحتى 2 فبراير. على جانب آخر، أعلنت الحكومة السويسرية صك عملتين معدنيتين تكريمًا لأسطورة التنس العالمية روجر فيدرر، تمهيدًا لإصدارهما العام المقبل.

وذكرت الحكومة السويسرية في بيان: «لأول مرة في التاريخ، ستصدر (دار الصك السويسرية) عملة تذكارية لشخص لا يزال على قيد الحياة». وستصدر الحكومة حوالى 95 ألف قطعة نقد فضية، بقيمة 20 فرانك سويسرى للواحدة، بداية من يناير المقبل، تليها قطع ذهبية بقيمة 50 فرانك للواحدة، في مايو المقبل.

وأضاف البيان: «بالإضافة إلى كون فيدرر أكثر الرياضيين الناجحين في سويسرا، هو أيضًا السفير المثالى للبلاد». وفاز فيدرر (37 عامًا) بـ20 لقبًا في منافسات الرجال في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بالإضافة إلى أرقام قياسية عديدة، وصفتها الحكومة السويسرية بأنها ربما تجعله أعظم لاعب تنس في جميع العصور.

وردًا على هذا التكريم، غرد فيدرر على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «شكرًا لك سويسرا ولسويس منت على هذا الشرف العظيم وهذه الميزة العظيمة».