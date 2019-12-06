شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتأهب لتخطي «عبور» القليوبية.. وإنبي المنتشي يتحدى الترسانة بالكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الجمعة مباراتان في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، الأولى تجمع سموحة بقيادة حسام حسن مع العبور القليوبية أحد أندية دورى القسم، والتى ستقام في الثالثة عصرا على ملعب استاد الإسكندرية.

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يغيب عن صفوف سموحة، محمود عزت ورجب نبيل وفوزى الحناوى للإصابة، وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة التي أشرف عليها العميد منافسة شرسة بين اللاعبين لرغبة كل واحد في دخول حسابات المدير الفنى للمشاركة في المباراة.

من جانبه شدد حسام حسن المدير الفنى لسموحة على أهمية استمرار الانتصارات المحلية وعدم الاستهتار بالمنافس، خاصة أن كرة القدم لا تعتمد على الأسماء بقدر اعترافها بمدى الجهد المبذول داخل الملعب، وحذر لاعبيه من مفآجات الكأس في مواجهة العبور.

على الجانب الآخر، يلتقى إنبى الذي يقوده حلمى طولان، مع الترسانة في الخامسة مساء على ملعب بتروسبورت، ويدخل الفريق البترولى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الغالى الذي حققه مؤخرا على الزمالك بهدفين للاشىء في الدورى ويعول طولان على الروح التي يتحلى بها اللاعبون لتجاوز الترسانة في الكأس، وحرص على تجهيز كل العناصر خلال التدريبات التي خاضها الفريق مؤخرا لضمان جاهزية الجميع للمباراة، فيما يرفع الترسانة شعار التحدى أملا في الإطاحة بإنبى من الكأس.