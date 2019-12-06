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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسنال يواصل السقوط ويخسر أمام برايتون في البريميرليج الجمعة 6 ديسمبر 2019 الخليج 365 خسر فريق أرسنال أمام نظيره برايتون، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

تقدم آدم ويستر بهدف لبرايتون في الدقيقة 36 من الشوط الأول. Advertisements ثم تعادل ألكسندر لاكازيت لآرسنال في الدقيقة 50 من الشوط الثاني. وعزز نيال موباي النتيجة للضيوف وهز شباك الجانرز بهدف ثانِ في الدقيقة 80. وبهذه النتيجة تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 19 يحتل بها المركز العاشر، بينما يرفع برايتون رصيدة إلى النقطة 18.

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