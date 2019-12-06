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أرسنال يواصل السقوط ويخسر أمام برايتون في البريميرليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسنال يواصل السقوط ويخسر أمام برايتون في البريميرليج

الجمعة 6 ديسمبر 2019

أرسنال يواصل السقوط ويخسر أمام برايتون في البريميرليج

الخليج 365

خسر فريق أرسنال أمام نظيره برايتون، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الممتاز، والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

 

تقدم آدم ويستر بهدف لبرايتون في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

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ثم تعادل ألكسندر لاكازيت لآرسنال في الدقيقة 50 من الشوط الثاني.

 

وعزز نيال موباي النتيجة للضيوف وهز شباك الجانرز بهدف ثانِ في الدقيقة 80.

 

وبهذه النتيجة تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 19 يحتل بها المركز العاشر، بينما يرفع برايتون رصيدة إلى النقطة 18.

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