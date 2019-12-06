شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان: سنعود للوطن بالكأس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)حصل مهاجم المنتخب الوطني عبدالله الحمدان على أفضل لاعب في مباراة المنتخب القطري في دور نصف النهائي.
وكان الحمدان سجل هدف الأخضر الوحيد في الشوط الأول للمباراة وأسهم في تأهل الصقور للنهائي كأس «خليجي 24» أمام المنتخب البحريني يوم الأحد القادم.
وأهدى الحمدان الفوز الذي تحقق أمام المنتخب القطري، والوصول على إثره للمباراة الختامية لكأس «خليجي 24»، للقيادة الحكيمة، وللمسؤولين عن قطاع الرياضة والشباب، مضيفا «بإذن الله يحالفنا التوفيق أمام المنتخب البحريني في النهائي وحصد اللقب الخليجي والعودة للوطن بالكأس».
وأشار الحمدان إلى أن تكاتف الجميع أسهم في التفوق على المنتخب القطري والتأهل للنهائي بكل جدارة واستحقاق، والتأكيد أن الكرة السعودية قادرة على تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.
يذكر أن المهاجم عبدالله الحمدان سجل هدفين في «خليجي 24» في شباك المنتخبين البحريني والقطري.
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