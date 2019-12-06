شكرا لقرائتكم خبر عن القرني: لن نفرط في الكأس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)واصل حارس المنتخب الوطني فواز القرني تألقه بحضوره الفني الرائع في مباراة قطر أمس ضمن دور نصف النهائي، حيث أسهم في الذود عن شباك الأخضر، والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز والتأهل لنهائي خليجي 24.
وأكد فواز القرني أنه وزملاءه قدموا الأداء الفني في مباراة قطر، واستطاعوا تحقيق الفوز والتأهل لمواجهة المنتخب البحريني في المباراة الختامية.
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