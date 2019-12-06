شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري: سنواصل الظهور بالأداء العالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد نجم المنتخب السعودي هتان باهبري، أن الفوز الذي تحقق أمام المنتخب القطري، جاء نظير المستوى الفني والروح العالية من الجميع، وقال: «أحمد الله على التأهل المباراة النهائية أمام المنتخب البحريني الشقيق، وسنواصل الظهور بالأداء الفني الرائع في ختام البطولة وحصد كأس خليجي 24».

وأهدى باهبري الانتصار الذي تحقق للقيادة، وأضاف: «لا ننسى المتابعة المستمرة من قبل رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، وكذلك التوجيهات من قبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل».