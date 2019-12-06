شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري: سنواصل الظهور بالأداء العالي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)أكد نجم المنتخب السعودي هتان باهبري، أن الفوز الذي تحقق أمام المنتخب القطري، جاء نظير المستوى الفني والروح العالية من الجميع، وقال: «أحمد الله على التأهل المباراة النهائية أمام المنتخب البحريني الشقيق، وسنواصل الظهور بالأداء الفني الرائع في ختام البطولة وحصد كأس خليجي 24».
وأهدى باهبري الانتصار الذي تحقق للقيادة، وأضاف: «لا ننسى المتابعة المستمرة من قبل رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، وكذلك التوجيهات من قبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل».
كانت هذه تفاصيل خبر باهبري: سنواصل الظهور بالأداء العالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.