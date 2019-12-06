شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار سهل للأهلي والنصر والاتفاق وقطبي القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تأهلت فرق العدالة والفيحاء وضمك لدور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تجاوزهم فرق الروضة والدرع والجيل في اللقاءات التي جمعت بينهم مساء أمس (الخميس) في دور الـ32 للمسابقة.

في ديربي الأحساء، لقن العدالة جاره الروضة درساً قاسياً بعد أن تغلب عليه بنتيجة 8/‏‏ صفر، وتناوب على تسجيل أهداف العدالة كل من: تشارليز اندريا (خمسة أهداف د:2، 32، 34، 45، 60)، عبدالرحمن القصمي (بالخطأ في مرمى فريقه د:47)، أحمد الناظري (د:52)، حسين العيسى (د:77)، وبهذه النتيجة يتأهل العدالة لدور الـ16 وسيستضيف فريق الشعلة.

وفي المجمعة، انتصر الفيحاء بخماسية نظيفة على ضيفه الدرع، تناوب على تسجيلها كل من: أحمد بامسعود (د:8)، روني فرنانديز (هدفين د:18، 79)، صامويل اوسو (د:55)، غسان القرشي (بالخطأ في مرمى فريقه د:65)، وبذلك يستضيف الفيحاء على ملعبه في دور الـ16 الفائز من مباراة الأهلي والنجوم.

وفي أبها، تجاوز ضمك ضيفه الجيل بهدفين لهدف، أحرز لضمك كل من: سامي النجعي (د:35)، خوسيه لوبيز (د:40)، فيما جاء هدف الجيل عن طريق خالد الدوسري (د:86)، وبهذه النتيجة يلاقي ضمك على ملعبه في دور الـ16 الفائز من مباراة النصر والبكيرية.

وتستكمل مساء اليوم (الجمعة) لقاءات الدور الـ32 نفسه بإقامة خمسة لقاءات، حيث يستضيف الرائد نظيره المجزل عند الساعة 3:15م، ويحل التعاون ضيفاً على العين (3:35م)، فيما يلاقي الأهلي نظيره النجوم في الأحساء (5:25م)، وفي ذات التوقيت يستضيف الاتفاق فريق الطائي، فيما يلتقي النصر نظيره البكيرية في الرياض (7:45م).

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على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يحل الأهلي ضيفاً على النجوم صاحب الأرض والجمهور والذي تمكن في ذات الملعب من تجاوز العروبة في الدور السابق بنتيجة 3-2، فيما يدخل الأهلي هذا اللقاء بعد فوزه على الجندل برباعية مقابل هدف ولن يجد الأهلي صعوبة في تجاوز مضيفه.

وعلى استاد ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، يستضيف النصر فريق البكيرية ورغم غياب اللاعبين الدوليين لفريق النصر إلا أنه لن يجد صعوبة في تجاوز ضيفه الذي يحتل ثالث دوري الدرجة الأولى، وكان النصر قد تجاوز عفيف بخماسية لهدف في الدور السابق فيما فاز البكيرية على الأنصار بهدف دون رد.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يلتقي الرائد متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور نظيره فريق المجزل، وقد وصل الرائد إلى هذا الدور بعد فوزه على هجر بهدفين دون رد فيما تجاوز المجزل نظيره طويق بثلاثية مقابل هدف، وسيطير الفائز إلى مكة المكرمة لملاقاة الوحدة في دور الـ16.

وعلى استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، يستضيف فريق العين متصدر دوري الدرجة الأولى نظيره فريق التعاون حامل اللقب، ويسعى صاحب الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة قوية بالتغلب على التعاون الذي يدخل هذا اللقاء بعد تجاوزه اللواء بثلاثية نظيفة فيما فاز العين على السد بهدفين نظيفين، وسيلتقي الفائز منهما بالفائز من لقاء أبها والعربي الذي سيقام غداً السبت.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يواجه الاتفاق ضيفه الطائي في لقاء يسعى من خلاله الاتفاق لتحقيق الفوز وإكمال مشواره في البطولة وكذلك لاستعادة ثقة جماهيره بعد تراجع مستواه في دوري المحترفين، ووصل الاتفاق إلى هذا اللقاء بعد فوزه على التقدم بسداسية نظيفة، فيما تجاوز الطائي ضيفه الوشم بهدفين لهدف بعد أشواط إضافية، وسيستضيف الفائز منهما فريق أحد في دور الـ16.