شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر من التوقف..اليوم انطلاق الجولة الـ 7 لدوري السلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

بعد توقف دام نحو شهر، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة الخليجية 16 لكرة السلة، التي توج بلقبها عن جدارة واستحقاق، تستأنف مباريات الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة نشاطه اليوم (الجمعة) بإقامة منافسات الجولة السابعة، إذ يستضيف الهلال منافسه الأهلي في الرابعة عصراً على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، في مباراة متكافئة تجمع الهلال الخامس بتسع نقاط والأهلي الرابع بنفس الرصيد، ويقودها تحكيمياً محمد المرزوق وأيمن الحازمي وبدر السعران.

ويستضيف الفتح الاتحاد على صالة نادي الفتح بالأحساء في الرابعة عصراً، في مباراة قوية تجمع الفتح الوصيف برصيد 11 نقطة والاتحاد المتصدر دون خسارة بالعلامة الكاملة، ويديرها تحكيمياً عبدالله الأدماوي وأحمد فلاته وسعد الحربي.

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ويواجه أبها نظيره الأنصار في الثالثة عصراً على صالة ضمك في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين اللذين يتساويان في النقاط، إذ يحتل أبها المركز الثامن برصيد 7 نقاط في حين يحتل الأنصار المركز السابع بنفس الرصيد، ويحكم المباراة عادل سليس وعبدالإله حظية وفهد المطوع.

ويبحث الوحدة عن فوزه الأول عندما يستقبل الشروق على صالة الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة، في مباراة مهمة تجمع التاسع والعاشر في سلم الترتيب، ويقود المباراة طاقم حكام مكون من أحمد آل خميس وعبدالهادي الشهري وخالد الشنقيطي.

وتختتم منافسات الجولة، يوم الإثنين القادم، عندما يستضيف النصر منافسه أحد الساعة الثامنة مساءً، على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، في مباراة لن تخلو من الإثارة والندية التي دائما ما تكون حاضرة في مواجهاتهما المباشرة. ويحتل النصر المركز السادس برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة في حالة الفوز بها سيرتقي للثالث، بينما يحتل أحد حالياً المركز الثالث برصيد 10 نقاط. ويدير المباراة عبدالإله الأدماوي وأحمد الصالح ومحمد الحمدان.