شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيفا» يعتمد قائمة الزعيم في مونديال الأندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» قائمة نادي الهلال الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية 2019 التي ستقام في قطر، وذلك بعد الموافقة عليها من قبل المدرب الهلالي رازفان، وجاءت القائمة كالتالي:

عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، علي آل بليهي، كويلار، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سباستيان جيوفينكو، محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، حسن كادش، عبدالله الحافظ، بافتيمبي جوميز، آندري كاريلو، جانع سوو، أمير كردي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الواكد، نواف الغامدي، محمد جحفلي، وعمر خربين.

كما أعلن «الفيفا» أنه يحق للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2019 استبدال لاعبيها المصابين قبل 24 ساعة من أول مباراة، ويستعد الهلال لخوض أولى مواجهاته في مونديال الأندية أمام الترجي التونسي يوم السبت 14 ديسمبر الجاري.