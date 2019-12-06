شكرا لقرائتكم خبر عن شتوية العالمي «محلية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

فتحت إدارة النصر ملف التعاقدات في الفترة الشتوية القادمة التي ستبدأ مطلع شهر يناير القادم، حيث ستركز إدارة العالمي على التعاقدات المحلية فقط.

وفضلت إدارة الدكتور صفوان السويكت وبالتشاور مع مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا استمرار العناصر الأجنبية السبعة الأسترالي براد جونز والبرازيليين مايكون وبتروس وجوليانو، والمغربيين نورالدين إمرابط وعبدالرزاق حمدالله، والنيجيري أحمد موسى.

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وستعرض الإدارة النصراوية على فيتوريا عددا من اللاعبين المحليين الذين سيدخلون فترة الأشهر الستة لاختيار ما يلائمه، والشروع في مفاوضة أنديتهم فور دخولهم الفترة الحرة، إذ تضع إدارة النصر البطولة الآسيوية هدفا رئيسيا لها الفترة القادمة، وترغب بتقوية الفريق عناصريا خصوصا في المراكز التي لا يوجد فيها بدلاء أو تعاني من ضعف العنصر الهجومي، خصوصا على مستوى الأجنحة والأظهرة والثلث الهجومي.

ولا يفضل فيتوريا، وفق مصادر "الخليج 365"، إعادة المعارين في الشتوية، بحال التعاقد مع محليين جدد، رغبة منه في مشاركتهم بدقائق إضافية مع الأندية التي يلعبون فيها، وهو الأمر الذي يعني استمرار الظهير الأيسر محمد الشنقيطي مع التعاون وسامي النجعي مع ضمك وصالح آل عباس مع أبها.

ميدانيا واصل الفريق النصراوي استعداداته لمباراة البكيرية مساء الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض ضمن دور الـ 32 لكأس الملك، إذ من المنتظر أن يعوض حمد المنصور وعوض خميس غياب سلطان الغنام وعبدالرحمن العبيد، فيما سيتواجد عمر هوساوي القائد إلى جانب عبدالله مادو العائد من الإصابة لعدم جاهزية المدافع البرازيلي مايكون، وسيلعب الشاب عبدالرحمن الدوسري أساسيا إلى جانب البرازيلي بتروس بسبب إصابة عبدالله الخبيري ومختار علي.