شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال «المولد» من الاتحاد «شائعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

طمأن مصدر مسؤول في نادي الاتحاد الجماهير الاتحادية على مصير اللاعب فهد المولد، مع ناديه، مؤكداً أن العلاقة بين النادي واللاعب متينة ولا تقبل التشكيك، كون المولد أحد أبناء النادي المخلصين والأوفياء، وظهر ذلك جلياً عندما فضل تجديد عقده مع نادي الاتحاد دون النظر في عروض الأندية الأخرى.

وأضاف المصدر: «لايزال نادي الاتحاد مرتبطاً بعقد مع المولد، وكل ما يثار حول توقيعه لأحد أندية العاصمة لا يتعدى كونه زوبعة في فنجان، ولن يؤثر على العلاقة القوية التي تربط المولد مع ناديه الاتحاد خصوصاً أنه أحد أهم مواهب كرة القدم السعودية التي نفخر بانتمائها وولائها لعميد الأندية السعودية.

‏وختم المصدر بقوله: «تعودنا على حملات التشكيك التي تهدف إلى زعزعة استقرار عميد الأندية السعودية، ولن تزيدنا إلا اتحاداً مع الاتحاد الذي نعمل بقوة لإعادته لمنصات الذهب بدعم جماهيرنا التي باتت على اطلاع تام ومعرفة بأساليب وأنواع الحملات المتكررة؛ ولهذا حرصنا على أن يكون تركيزنا منصباً في المجمل على خدمة الاتحاد، وتحملنا الضغوطات التي كنا ندرك تماماً حجمها قبل مجيئنا لنادي الاتحاد.

‏يذكر أن الجماهير بمختلف انتمائها تداولت على نطاق واسع مساء أمس خبر انتقال فهد المولد من نادي الاتحاد إلى نادي النصر رغم أن عقده ينتهي في 2022، إلا أن مصادر خاصة من الإدارة الاتحادية أكدت لـ«الخليج 365» عدم صحة الخبر جملة وتفصيلاً.