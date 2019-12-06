شكرا لقرائتكم خبر عن جوشوا: لن أخسر.. ورويز: سأحسمها بطريقتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

تتجه أنظار العالم غدا (السبت) صوب «الدرعية» لمتابعة النزال التاريخي على لقب الوزن الثقيل في الملاكمة، الذي سيجمع آندي رويز بخصمه أنتوني جوشوا، على حلبة ميدان الدرعية، الذي يتسع لـ15 ألف متفرج. إذ قال الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا عن هذا النزال: أنا سعيد لأني سأواجه رويز في المملكة العربية السعودية ، إنه أحد أفضل الملاكمين في الوزن الثقيل، وبذل جهدا كبيرا في التمرين، ويسعده الحصول على هذه الفرصة في مكان مختلف مثل المملكة، وقد جاء للتتويج والثأر من الخسارة الماضية. فيما رفض بطل العالم الملاكم الأمريكي المكسيكي آندي رويز النزول لمستوى التلاسن والإثارة الإعلامية، مكتفيا بمواجهة الخصم في الحلبة، مؤكدا أنه قضى مسيرته في عالم الملاكمة دون أن يحظى بالقبول، لكن انتصاره الأخير جعل الكثير من أصحاب الأجسام الضخمة يشعرون بالسعادة، مستذكرا بداياته في هذا المجال في الـ6 من عمره، وقد علت وجهه أمارات الفخر.

•هل ارتكبت الأخطاء في النزال الأخير الذي خسرته أمام رويز جونيور؟

•• نعم.. ولكني أدركت أخطائي جيداً بعد ذلك النزال، لذلك قلت: لقد كنتَ ملاكماً أفضل في ذلك اليوم يا رويز جونيور، وأنا أقرّ لك بذلك، وكنت أول بطل مكسيكي على الإطلاق، وأرفع القبعة احتراماً لك. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن معنوياتي منخفضة لأني كنت أعلم بأنني أمتلك الكثير لأقدمه، لذلك، فقد عدت إلى جدول تماريني وبدأت التدريبات في شهر يونيو، وقد أدركت بأني كنت مختلفاً عن رويز جونيور في جميع الجوانب، وأن الأمر الوحيد الذي نشترك به هو الوقت المتاح لنا. ومن هنا، قررت الاستفادة من الوقت المتاح لي، وتعيّن علي استخدام الوقت بحكمة لأني كنت أعلم بأنني سأنجح هذه المرة، وكنت أعرف جيداً الجوانب التي ينبغي أن أعمل عليها، والتي تمثلت في التخطيط الإستراتيجي.

• كيف استعددت لهذا النزال التاريخي؟

•• شاهدت العديد من الفيديوهات لرويز جونيور، ولملاكمين لهما الطول نفسه والوزن ذاته، لكن أحدهما يكون أكثر انضباطاً من الناحية الفنية بالمقارنة مع الآخر، وبالتالي من الممكن أن نفهم الأسباب التي ساعدتهما على تحقيق النجاح. ويمكننا معرفة أهمية الانضباط من خلال مواصلة الالتزام بتكتيكاتنا الخاصة، ويمكن أن نعرف الوقت الملائم للتحرك إلى الجهة اليسرى عند مواجهة ملاكم يتبع المنهجية التقليدية، وفيما إذا كانت هذه الحركة تنطوي على مخاطر أم أنها تشكل حركة ذكية للسيطرة عليه، وماذا يعني التحرك إلى الجهة اليمنى، وكيفية التقدم إلى الأمام، وما هي أول فنون الوضع الدفاعي في الملاكمة؛ يكمن السر في وضعية القدمين، والابتعاد عن طريق المهاجم في اللحظة المناسبة. لقد تضمنت دراستي هذه الأمور وغيرها الكثير. وعلى هذا النحو، كانت مبارياتي السابقة تتلخص في عبارة: لقد جئت للقتال. أما الآن، فقد اطلعت على علوم الملاكمة، التي تنطوي على أهمية بالغة أيضاً.

•هل ستؤثر المسافة بين العاصمة الرياض ولندن على مستواك؟

•• المسافة بين لندن وضواحي الرياض 3 آلاف ميل، لكنها لن تؤثر على مستواي الفني والتدريبات، وخلال الفترة التي سبقت الهزيمة التي تلقيتها في شهر يونيو الماضي، أمضيت 7 أسابيع بعيداً عن مقر إقامتي في ميامي قبل المباراة. أما في هذا النزال، فقد وصلت قبل أسبوعين من موعد المباراة، ما يتيح لي فرصة الحفاظ على لياقتي البدنية التي اكتسبتها من المعسكر التدريبي استعداداً للنزال.

• هل تشعر بتوتر قبل النزال؟ •• أنا على ثقة تامة بأني سأقدم أداء جيدا، لذلك فإني غير متوتر على الإطلاق، لا شك أني سأضغط على خصمي، وأعتقد أن ذلك يشكل النتيجة الطبيعية لتدريباتي الشاقة، وسأقدم أداء رائعا دون أدنى شك، ولم يسبق لي أبداً أن شعرت بالتوتر تجاه المشاركة في المباريات، ولكن غالباً ما أصاب بالتوتر أثناء التمرين. فعند ممارسة التمرين أعزل نفسي عن المحيط الخارجي كما لو أني عبارة عن إحدى تجارب المختبرات، ثم أتقدم لعرض ثمرة جهودي أمام عشاق الملاكمة. لذلك أشعر بأني أضغط على نفسي كثيراً، لأني بذلت جهدا كبيرا على المستويين الذهني والجسدي خلف الأبواب المغلقة للحفاظ على الصدارة، وأتدرب كما لو أني أواجه 5 ملاكمين قادمين للنيل مني، ما يحتم علي أن أكون يقظاً في كل لحظة، الأمر الذي سينعكس بدوره في نهاية المطاف على أدائي خلال النزال. وأعتقد أن التدريب هو أصعب المراحل، لذلك لا أشعر بالتوتر أبداً تجاه المباريات، لأني أبذل جهدا كبيرا في صالات التدريب.

• الفوز الذي أحرزه رويز جونيور ترك أصداء واسعة، فهل يمكن لهذه المفاجأة أن تتكرر مرة أخرى؟

•• أعتقد أن هذا النوع من المباريات يشبه التقدم إلى الامتحانات، إذ من الممكن للمرء أن يرسب في المرة الأولى. ويخفق الكثيرون عند خوضهم اختبارات قيادة السيارات في المرة الأولى، لكنهم يخوضونها مجدداً بعد أن يستعدوا بشكل أفضل، وأنا مستعد بشكل أفضل، وسترون بأني أتمتع بمستويات مختلفة من الطاقة خلال هذا النزال، بل إني على ثقة تامة من أنكم ستشاهدون الاختلاف الإيجابي الكبير في أدائي.

• ما النتائج المتوقعة إذا تعرضت لهزيمة ثانية على يد رويز جونيور خلال 7 أشهر؟

•• سيكون ذلك كارثياً بالنسبة لي دون أدنى شك، لكني لا أفكر بالخسارة أبداً، وإنما بتحقيق نجاح كبير والفوز بالنزال، وأنا أواصل التركيز دائماً على تحقيق الفوز.

• كيف انتصرت على ملاكم يبلغ طوله 1.98 متر ويتمتع بجسد رياضي، في الجولة الـ7؟

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•• إن المشككين كانوا يتساءلون: ما الذي حدث لأنتوني جوشوا في ذلك النزال؟ لا بد أنه يعاني من خطب ما، لكنني أعتقد بصدق أن الفضل يعود إلى أسلوبي والطريقة التي تعاملت بها معه في استقبال لكماته، كان يلكمني بكل قوته لكنني كنت أستقبلها بنجاح، وشاهدنا النزال أنا والطاقم الفني كثيراً (منذ ذلك الحين) كي نصحح الأخطاء ونرى ما علي فعله، وأعتقد أنني كنت مقصراً من ناحية الضغط على الخصم، كان بالإمكان إنهاء النزال في وقت مبكر، غير أنني تهاونت قليلاً.

• ما هو شعورك بعد الانتصار الأخير؟

•• أعتقد أنني جعلت الكثير من أصحاب الأجسام الضخمة يشعرون بالسعادة، ومنحتهم المزيد من الثقة، فهم ينظرون إليّ ويقولون: إن كان أندي رويز قادراً على ذلك فنحن أيضاً نستطيع. عليك أن تحفز الناس وتجعلهم يدركون بأن كل شيء ممكن، لكن عليك أن تتمرن بجد أو تعمل بجد مهما كان ما تقوم به، سواء كنت تلاكم أو تؤدي وظيفتك.

• لماذا لا يوجد بينكما أي تصعيد إعلامي أو تلاسن على غرار نزالات الآخرين؟•• لا أرى سببا للتلاسن، أدرك أن هذا ما يرغب المشجعون والجميع في رؤيته، لكن تربيتي أفضل من ذلك، وأعتقد أني ملاكم يختلف عن الجميع، فأنا أحترم جميع الملاكمين، ولو أنني التقيت بأنتوني جوشوا الآن لصافحته، وأتمنى أن يكون الفوز من نصيب الأجدر.

• كسبت 7 ملايين دولار من النزال الذي خضته في يونيو، وسيتضاعف المبلغ في نزال الدرعية، كيف تنظر لذلك؟

•• ربما.. لكي أكسب قوت أسرتي فهذا عملي، تغيّرت حياتي بعد تلك الليلة في صالة ماديسون سكوير جاردن، في نيويورك، وأصبحت لي ثروة، وعلي التأقلم مع وضعي الجديد كوني من المشاهير الجدد على الساحة العالمية، وهذا ما حلمت به، وهذا ما كنت أسعى لتحقيقه، وجاء ذلك بعد جهد في التدريبات منذ أن كنت في الـ6 من عمري.

• ولكن ما هو أغرب شيء اشتريته منذ ذلك الحين؟ •• اشتريت 4 سيارات حتى الآن، سيارتين مختلفتين من طراز جي-فاجن (مرسيدس)، ورولز رويس جديدة، وشاحنة لامبورغيني، كما أنني اشتريت شاحنة لأمي وأبي.

• كيف تخلصت من فارق التوقيت منذ وصولك الرياض؟

•• ينتابني شعور جيد بأنني مستعد بشكل أفضل نفسياً وجاهز بدنياً، أنا أتدرب كثيراً وألاكم كثيراً، إذ تجدني أمضي 12 جولة وكأن شيئاً لم يكن، وأعلم أن المواجهة ستكون صعبة وهذا ما أريد التفكير به، لأنني أعلم أنني مقبل على حرب، أعتقد أن علي الحفاظ على هذه العقلية، لا بد أن أحافظ على شغفي وأبقى متحفزاً، وأن أكون مستعداً للمرحلة القادمة.

• ما الخطط التي وضعتها لهزيمة جوشوا للمرة الثانية؟

•• أعتقد أنه سيحاول أن يرهقني في الحلبة، ولهذا فقد أنقص بعض الوزن كي يحاول أن يبعدني عنه بلكماته، لكن هذا بالضبط ما تمرنت عليه وعلى خفة الحركة والتملص والضغط بقوة وتسديد لكمات متنوعة أكون أنا البادئ فيها، وأعتقد أنه سيتفادى اللكمات لـ4 أو 5 جولات، قبل أن أحكم الضغط وأبدأ بتشغيل قوتي وأخلط كل الأوراق.

• هل سيكون هذا الإنجاز محطة يقف عندها الملاكم الذي هزم كل التوقعات؟

•• بالطبع لا، لأنني لم أكتفِ بعد، «يونيو» لم يكن سوى أول نزال لي، ولهذا لا يزال أمامي الكثير لأنجزه والكثير لأثبته، هذه ليست النهاية بالنسبة لي، إنما البداية.