شكرا لقرائتكم خبر عن «ودية» الأرجنتين تجهز الأخضر لـ«آسيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تحضيراته لمواجهة المنتخب الأرجنتيني ودياً اليوم (الجمعة) في مدينة الدمام ضمن البرنامج الإعدادي في مرحلته الأولى لنهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام في تركمانستان خلال شهر فبراير القادم، وكان الأخضر السعودي خسر أمس الخميس من نظيره الأرجنتيني في اللقاء الودي الأول الذي جمعهما بنتيجة 1-6، وسجل هدف المنتخب السعودي الوحيد اللاعب جوهر جماح في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، وفي ختام اللقاء تبادل عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر ورئيس وفد المنتخب الأرجنتيني جوناثان سانسي الدروع التذكارية للمنتخبين.

يذكر أن "الأخضر" يواصل تدريباته على صالة مدينة الملك عبدالعزيز بالقاعدة الجوية بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي حرص على زيادة المخزون اللياقي لدى اللاعبين من خلال تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية باستخدام أحدث الأجهزة الرياضية.