شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق الجولة 15 لدورى مرتبط اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 15 بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020 بعدما تم تقديمها لتقام اليوم بدلا من الثلاثاء 17 ديسمبر .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع سبورتنج و 6 أكتوبر مع البنك الأهلى و الأهلى مع أصحاب الجياد و المعادى مع سموحة و الطيران مع الجزيرة و الأوليمبى مع الزهور و هليوبوليس مع محافظة الفيوم و طلائع الجيش مع الحوار و حدائق الأهرام مع جزيرة الورد .
فيما تشهد الجولة الـ 14 المقرر لها الثلاثاء المقبل لقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع سبورتنج وسموحة مع 6 أكتوبر والجزيرة مع الأهلى والزهور مع المعادى ومحافظة الفيوم مع الطيران والحوار مع الأولمبى وجزيرة الورد مع هليوبوليس وحدائق الأهرام مع طلائع الجيش
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