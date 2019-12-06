«أصيل» مرشح للسرعة و«أنتيمو» للمهجنة في مضمار العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

يودع مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف اليوم عام 2019 باستضافته السباق الثالث في الموسم الذي يتنافس فيه 100 خيل بمجموع جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 490 ألف درهم، ويشهد الحفل إقامة 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الثاني الذي خصص للمهجنة، كما يشهد السباق 5 أشواط للخيول المبتدئة، وذلك استجابة لرغبة وطلبات الملاك والمدربين.

يبدأ الحفل بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، ويتنافس فيه «دور الملس» صاحب المركز الثاني في السباق الأخير مع «من الإمارات» و«إيه أف عذبة» الفائز بسباق المبتدئة. أما الشوط الثاني للمهجنة لمسافة 2000 متر فيمنح الفرصة للخيول المبتدئة، ويتصدر الترشيحات «أنتيمو» و«لايت اب دبي» و«الأقصر تيمبل». فيما يشهد الشوط الثالث للخيول المبتدئة إنتاج الإمارات مشاركة 15 خيلاً لمسافة 1800 متر، ويتنافس فيه للمرة الأولي بمضمار العين «سميحة» و«تماضر» مع المهرة «الشاهينية». ويقام الشوط الرابع للمبتدئة غير الحائزة تصنيفاً رسمياً بعمر الأربع سنوات لمسافة 1800 متر، ويتصدر الترشيحات «أرجان» و«أوبزيرفر» و«تبارك». كما ينطلق الشوط الخامس للخيول المبتدئة غير المصنفة تصنيفاً رسمياً لعمر الثلاث سنوات بمشاركة 15 خيلاً لمسافة الميل منها «أيه إف إشعار» و«روكبيلو دو كرايو» و«ديدال دو باين». وفي الشوط السادس بسباق لخيول الأربع سنوات فما فوق على مسافة 1400 متر «تكافؤ» يتطلع «جايدي البراق» إلى تكرار فوزه للمرة الثالثة في العين، في وجود منافسة من «فؤاد» و«بوليرو». وتختتم الأمسية بشوط سرعة للمبتدئة بعمر الأربع سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، ويتصدر المشهد الجواد «أصيل» و«أيه إف حُبوب» بجانب «شوال».