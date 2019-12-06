شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: العين في معقله صعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن العين فريق كبير ومواجهته بحضور أغلب لاعبيه وعلى ملعبه صعبة وليست بالأمر السهل.
وكشف مدرب الشارقة عن الغيابات في صفوف فريقه وقال: نفقد مجموعة من اللاعبين للإصابة وهم المهاجم ريكاردو جوميز وماركو ميلوني إضافة لسيف راشد، والحسن صالح العائد من مشاركة مع المنتخب الوطني.
وعن موقف اللاعب كورنادو قال «هو يعاني من إصابة طفيفة ولم يتدرب وسننظر في إمكانية مشاركته من عدمها».
وعبر العنبري عن ارتياحه لفترة التوقف وأكد استفادته منها وقال فترة الراحة كانت مفيدة رغم إيقاع الفريق الجيد قبل توقف الدوري، وعن رؤيته لكأس الخليج العربي قال «أنظر إلى منافسة الكأس بعين وبطولة الدوري بالعين الأخرى والبرنامج المضغوط للمباريات يحتم علينا تجهيز كل اللاعبين».
من جهته، قال رافائيل ريسيندي «نتدرب بشكل جيد وبروح عالية ومدربنا يحدثنا كثيراً عن أهمية المباراة، سنسعى لتطبيق تعليمات المدرب خلال المباراة».
وأشار اللاعب البرازيلي لالتحاقه المتأخر بصفوف الشارقة وسعيه للوصول للجاهزية المطلوبة والانسجام مع زملائه، شاكراً لهم دعمهم المتواصل له للوصول لنفس إيقاع اللعب.
وعن المنافس في لقاء اليوم، قال «أعرف فريق العين وأعرف انه صاحب بطولات وسنسعى للفوز عليهم».
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