«الفاتنة» تعانق ناموس الحول.. و«مهدي» يتصدر الزمول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

تختتم جائزة زايد الكبرى للهجن اليوم بمنافسات الحول والزمول لهجن الجماعة، وتقام الفعالية ضمن مهرجان الشيخ زايد لعام 2019، بتنظيم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن بميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي.

وشهد اليوم السادس وقبل الأخير أمس منافسات الحول والزمول، بالميدان الغربي بالوثبة، واشتملت على 22 شوطاً 10 في الفترة الصباحية و12 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم.

ظفر شعار محمد بن سلطان المالكي بناموس الشوط الأول والثاني من أشواط الفترة المسائية في منافسات الحول والزمول، وحصدت «الفاتنة» ناموس الشوط الأول للحول المحليات بتوقيت قدره 12:43:00، بينما خطفت «بشاير» ناموس الشوط الثاني للحول المهجنات بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت قدره 12:41:09.

وذهب ناموس الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات إلى «مهدي» لمالكه محمد سلطان بن مرخان الكتبي محققاً المركز الأول بزمن قدره 12.56.01 دقيقة، وعاد شعار بن مرخان لحصد الناموس عبر «أدهم» الذي تصدر الشوط الرابع، وعانقت «غارة» بشعار منصور حمد الشامسي ناموس الشوط الخامس، فيما حازت «بيان» لمنصور سعد الأحبابي صدارة الشوط السادس للحول.

وانتزع «هملول» لسهيل مبارك بالرميلة العامري ناموس الشوط السابع للزمول المحليات. وحصد شعار محمد سلطان بن مرخان الكتبي الناموس الثالث بفوز «شديد» في الشوط الثامن، ليؤكد تفوقه في منافسات الزمول. وطار «شعاع» لسهيل سلطان بن تريم الكتبي بناموس ولقب الشوط التاسع، وتصدرت «الظفرة» لسعيد حمد مصلح الأحبابي منافسات الشوط العاشر محققة أفضل توقيت في منافسات الفترة المسائية، فيما أسفر الشوط الحادي عشر عن فوز «مرموقه» لحمد خلفان المزروعي، بينما شهد آخر الأشواط منافسة شرسة حتى خط النهاية الذي حسمته «دجا» لعلي حمودة الظاهري لمصلحتها.

وفي منافسات الفترة الصباحية استطاعت «محافل» لحمد مبارك سالم رغاش الشامسي الحصول على ناموس الشوط الأول لمنافسات الحول والزمول والتي أقيمت لمسافة 8 كلم بميدان الوثبة، وانتزعت «الظفرة» لزايد محمد زايد المنصوري ناموس الشوط الثاني للحول المهجنات، وحلق «شاهين» لسالم حمد سالم الهاشمي بناموس الشوط الثالث للزمول المحليات بعد أن تفوق على منافسيه وبلغ خط النهاية أولاً، وبسط «شمردل» لسعيد سالم أحمد دري الفلاحي سيطرته على الشوط الرابع وكان أول الهجن الواصلة إلى خط النهاية، وأهدى «كرا» ناموس الشوط الرابع للحول المحليات إلى محمد محمد زايد المنصوري.

وظفرت «عسيلة» لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري بناموس الشوط السادس للحول المحليات، وكان «مياس» لحمد راشد نايع الغفلي أول الهجن التي وصلت إلى خط النهاية في الشوط السابع للزمول المحليات، أما الشوط الثامن فذهب إلى «مرموق» لمحمد راشد قحيد المهيري، ونجح «شطر» لمحمد حمد محمد العامري في الظفر بالشوط التاسع، أما عاشر الأشواط فكان من نصيب «شديدة» لمحمد سالم الوهيبي.



8 رموز في منافسات اليوم الختامي



يسدل الستار اليوم على منافسات الكبار مع فئة الحول والزمول للجماعة، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 10 أشواط للحول والزمول المحليات والمهجنات، منها أول 6 أشواط خصصت لفئة الإنتاج ويحصل الفائز بلقب الشوط على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم، و25 ألف درهم للثاني و14 ألفاً للثالث، ثم تتوالى الجوائز حتى المركز العاشر.

وتشهد الفترة المسائية أبرز أشواط جائزة زايد الكبرى والأغلى على الإطلاق، حيث تتنافس المطايا المشاركة على أغلى الرموز على مدار 10 أشواط، إذ خصص الشوط الرئيسي الأول للحول المفتوح وجائزته الرمز سيف و3 ملايين درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 1.5 مليون درهم، والثالث على 700 ألف درهم، والرابع 300 ألف، والخامس 100 ألف.