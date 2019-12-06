برايتون يزيد محن أرسنال ويسقطه في مباراة ليونغبرغ الثانية









اسماء السيد - زاد برايتون محن مضيفه ارسنال واسقطه على ارضه 2-1 الخميس في المباراة الثانية باشراف مدربه الموقت السويدي فريدي ليونغبرغ الذي حل بدلا من الاسباني أوناي إيمري المقال، في ختام منافسات المرحلة 15 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وفشل نادي شمال لندن في تحقيق الفوز في مباراته الثانية مع ليونغبرغ، اذ انتهت مباراته الاولى امام نوريتش بالتعادل 2-2 ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المحلي. وتابع نزيف النقاط بعدما فشل في تحقيق الفوز في مباراته التاسعة تواليا في مختلف المسابقات (ستة تعادلات وثلاث هزائم)، ليحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة متساويا مع شيفيلد يونايتد التاسع ونيوكاسل الحادي عشر، علما أن الاخير كان فاز على مضيفه 2-صفر في مباراة أقيمت في وقت سابق.

وكانت إدارة "المدفعجية" اقالت إيمري الاسبوع الماضي على خلفية النتائج السيئة للفريق، آخرها الخسارة على أرضه (1-2) أمام اينتراخت فرانكفورت الالماني ضمن منافسات دور المجموعات من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

وتجمد رصيد ارسنال عند 19 نقطة في المركز العاشر، فيما صعد برايتون للمركز الثالث عشر مع 18 نقطة.

افتتح برايتون التسجيل عبر مدافعه آدم ويبستر الذي استغل ركلة ركنية وتلكؤ دفاع ارسنال في تشتيت الكرة داخل المنطقة ليسدد في مرمى الحارس الألماني بيرند لينو (36).

ووقف حارس برايتون الاسترالي ماثيو ريان سدا منيعا أمام رأسية للمهاجم الغابوني بيار ايميريك أوبامينانغ (40).

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وأجرى ليونغبرغ تبديله الاول مع بداية الشوط الثاني بادخال الوافد الجديد المهاجم نيكولا بيبي بدلا من لاعب الوسط جو ويلوك، فضغط ارسنال ونجح في ادراك التعادل بفضل رأسية من الفرنسي الكسندر لاكازيت (50).

واعتقد ارسنال انه سجل هدف السبق برأسية من البرازيلي دافيد لويز، إلا أن الاعادة عبر تقنية المساعدة بالفيديو "في آي آر" أثبت تسلل المدافع البرازيلي.

وفاجأ الفريق المضيف ارسنال بتسجيله هدف الفوز بعد تمريرة من الاسترالي آرون موي ورأسية من الفرنسي نيل موباي (80).

وفي مباراة ثانية، فاز نيوكاسل يونايتد على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-صفر.

وافتتح نيوكاسل التسجيل بعد تمريرة عرضية من الاسباني خافيير غايتان حولها رأسية من الفرنسي آلن سانت - ماكسيمين (15)، فيما أضاف جونجو شيلفي الهدف الثاني (70).

ملخص مباراة برايتون وأرسنال:

ملخص مباراة نيوكاسل وشيفيلد يونايتد: