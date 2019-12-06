إيفرتون يقيل مدربه البرتغالي سيلفا









اسماء السيد - اعلن نادي إيفرتون الانكليزي الخميس اقالة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه اثر النتائج السيئة التي حققها الفريق باشرافه منذ مطلع الموسم الحالي واخرها سقوطه امام جاره ليفربول 2-5 في مباراة الدربي الاربعاء.

وأكد فريق الـ "توفيز" الاقالة في بيان جاء فيه "يؤكد فريق إيفرتون أن المدرب ماركو سيلفا غادر الفريق".

وتابع "سيتسلم الاسكتلندي دنكان فرغوسون مهمة تدريب الفريق موقتا، وسيشرف عليه أمام تشلسي السبت".

وكان فرغوسون (47 عاما) لاعبا في صفوف ايفرتون من 1994 الى 1998 ثم من 2000 الى 2006.

وارتبط اسم المدرب السابق دافيد مويس بعودة محتملة إلى ملعب "غوديسون بارك" بدلا من سيلفا حتى نهاية الموسم.

واشار النادي الى انه سيقوم بتعيين مدرب بصورة رسمية "في اسرع وقت ممكن".

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يذكر انه منذ اقالة الاسباني روبرتو مارتينيز (مدرب منتخب بلجيكا حاليا) عام 2016، سيبحث ايفرتون عن مدربه الرابع بعد الهولندي رونالد كومان والانكليزي سام الاردايس علما بان مدافعه السابق ديفيد انسورث استلم تدريبه ايضا بصورة موقتة لفترة ثماني مباريات.

وكان سيلفا (42 عاما) استلم منصبه قبل 18 شهرا وخاض الفريق باشرافه 60 مباراة فاز في 24 منها وخسر مثلها وتعادل في 12 مباراة.

ويحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في الدوري المحلي برصيد 14 نقطة ويهدده الهبوط الى الدرجة الاولى.

وكان إيفرتون انهى الموسم الاول باشراف سيلفا في المركز العاشر، وانفق النادي اكثر من 100 مليون جنيه استرليني (حوالي 130 مليون دولار) لتعزيز صفوفه هذا الموسم، لكن الفريق لم يفز سوى في 4 مباريات مقابل تعادلين وتسع هزائم بعد 15 مرحلة هذا الموسم.

وبات سيلفا (42 عاما) خامس مدرب يقال من منصبه في الدوري الانكليزي الممتاز منذ مطلع الموسم الحالي بعد الاسباني خافي غارسيا (واتفورد) ثم بديله ومواطنه كيكي سانشيز فلوريس، والارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو (توتنهام)، والاسباني أوناي ايمري (ارسنال).

واشرف سيلفا خلال مسيرته التدريبية على فرق سبورتينغ لشبونة البرتغالي واولمبياكوس اليوناني قبل ان ينتقل الى الدوري الانكليزي عام 2017 ويتولى الاشراف على فرق هال سيتي وواتفورد ثم ايفرتون.