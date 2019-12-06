شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 15 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 15 بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020 بعدما تم تقديمها لتقام اليوم بدلا من الثلاثاء 17 ديسمبر .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع سبورتنج و 6 أكتوبر مع البنك الأهلى و الأهلى مع أصحاب الجياد و المعادى مع سموحة و الطيران مع الجزيرة و الأوليمبى مع الزهور و هليوبوليس مع محافظة الفيوم و طلائع الجيش مع الحوار و حدائق الأهرام مع جزيرة الورد .

فيما تشهد الجولة الـ 14 المقرر لها الثلاثاء المقبل لقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع سبورتنج وسموحة مع 6 أكتوبر والجزيرة مع الأهلى والزهور مع المعادى ومحافظة الفيوم مع الطيران والحوار مع الأولمبى وجزيرة الورد مع هليوبوليس وحدائق الأهرام مع طلائع الجيش