شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ضاع حلم البطل الأوليمبى محمد إيهاب قبل طوكيو 2020 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

وجاء القرار بعد جلسة الإستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين..يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 مما تسبب فى إيقاف الإتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند .

و يبدو أن أكثر المتضررين من هذا الإيقاف الرباع الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل و الذى أعلن إعتزاله عبر هذا القرار ، و سط الطموح فى حصد ذهب طوكيو 2020 .

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كما ان إيهاب كان يطمح فى تحقيق رقم اوليمبى جديد عبر بوابة طوكيو و كسر الرقم العالمى ، حيث يعقد جلسة مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى مطلع الأسبوع المقبل لبحث أزمة تأكد إيقاف الإتحاد المصرى عن المشاركات الدولية من قبل المحكمة الدولية الرياضية .

وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم .

وثبت مرة أخرى تعاطي بعض الرباعين المصريين للمنشطات خلال دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت قبل عدة شهور في المغرب ومن بينهم سارة سمير الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ، وتقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بطعن لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد القرار بسبب أن واقعة تعاطي الناشئين للمنشطات كانت عام 2016 ولكن القرار الإيقاف تأكد لعدم إقتناع المحكمة بما تم تقديمه ، وأدى ذلك القرار إلى إعلان محمد أيهاب بطل العالم في رفع الأثقال عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تغريدة لإعلان اعتزاله اللعبة بعد رفض المحكمة الأوليمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين