الاتحاد الافريقي: تحذير للأندية قبل انطلاق البطولة.. واختبار منشطات بعد دور المجموعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأشارت جوليان في المؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس انه من الأفضل ان يخطر كل فريق اللجنة الطبية للبطولة بأي عقار تقوم اللاعبات بتناوله وذلك من أجل التأكد انه لا يحتوي على أي نوع من أنواع المنشطات.
وأوضح مدير المسابقات بالاتحاد الافريقي انه أيضًا ستخضع لاعبات كل الفرق المشاركة في البطولة لاختبار تحليل المنشطات بعد نهاية مباريات دور المجموعات.
وتستضيف مصر بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" في الفترة ما بين السادس وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري بمشاركة الأهلي وسبورتنج.
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